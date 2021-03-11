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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الضرائب»: الفاتورة الإلكترونية لا تسمح بالتلاعب

الخميس 11/مارس/2021 - 12:01 م
الضرائب
الضرائب
أسماء إبراهيم
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قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، إن الفاتورة الالكترونية، نظام مركزي يتم من خلاله حصر كافة التعاملات التجارية بين المنشآت.

وأوضح «الجيار» خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية برجال الأعمال، أن النظام الإلكتروني لن يسمح باصدار الفاتورة الورقية باعتماد الفاتورة الإلكترونية والإعتداد بها بعد مراجتها والتوقيع الالكتروني، مشيرًا غلى أن الفاتورة الإلكترونية غير قابلة للتلاعب نهائيًا ويتم إرسال صورة منها لكافة المتعاملين بالمنظومة بشكل لحظي، كما يمكن اصدارها من خلال «موبيل إبلكيشن».

وأشار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، أن الفاتورة تصدر باللغتين الاجنبية والعربية، وتوضح اسم البائع او المشتري بالأصناف والكميات والأسعار والتوقيع الالكتروني والذي يعتبر سوفت وير علي السيرفر، ويحصل عليها البائع والمشتري ومصلحة الضرائب وبالتالي تقضي تمام على الفواتير الوهمية، وتحقق العدالة الضريبية والمنافسة العادلة.

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