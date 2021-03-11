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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور «صانع الاختفاءات» للكاتب المغربي أنيس الرافعي عن «بتانة»

الخميس 11/مارس/2021 - 12:01 م
أنيس الرافعي
أنيس الرافعي
نضال ممدوح
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صدرت حديثا عن مؤسسة بتانة الثقافية٬ المجموعة القصصية الجديدة٬ للكاتب المغربي أنيس الرافعي٬ تحت عنوان "صانع الاختفاءات"٬ وتقع في 120 صفحة من القطع الصغير، والموشى داخليا برسومات كاريكاتيرية من إبداع الفنان العراقي برهان المفتي.

تضم المجموعة ثمان قصص هي:"رجل العلبة، رجل الأكياس، رجل البانتوميم، رجل الأعداد، رجل الأوركسترا، رجل الفنار، سيدة المكواة، ورجل العصافير".

وعن المجموعة يقول الرافعي: تدور في أحشاء مدينة "كازابلانكا" المستقبليّة، التي أضحت فجائعيّة بلا روح، ومنتمية إلى عالم "الديستوبيا " الكارثيّ والخبيث، و"الأبوكاليبتيكي" الذي يجرّد البشر من آدميتهم ويحطّم أجمل ما في أعماقهم.

وبين حنايا وإحداثيات ساحة وهميّة هي جناس تصحيفيّ لساحة "السراغنة " الحقيقيّة، وفي الآن ذاته تمثيل هندسيّ ﻠ "مكعّب روبيك" بكافّة أبعاده الميكانيكيّة وسحره التصميميّ واحتمالاته الرياضيّة.يعمد شخص، لا نعلم على وجه اليقين الراسخ، إن كان ساردا مخاتلا، أو رجلا مختلّا، أو مؤلفا مخفقا لمخطوطة غامضة وغير مكتملة تحمل عنوان (مخلوقات المفكّرة )، إلى تأسيس وكالة وطنيّة للمساعدة على الاختفاء الطوعيّ، ثمّ طفق تباعا، بوصفه ماحيّ هويّات متلاشيّة، وبائع أرواح متهالكة، ومبتكر تنكّرات متسلسل، وأستاذا للتبدّد الفائق، ونحّاتا للأفول، من خلال شركته الغرائبيّة العابرة للمنطق العقلي السليم، التي يدّعي أنّها ذات طابع إحسانيّ وميسم إنسانيّ صرفين، في إعادة تدوير متلاشيات المصائر المعطوبة والحيوات السيّئة، وتهريب أجساد من وقع عليهم الاختيار ومن تردّت أرواحهم في الدرك الأسفل من كثافة الحضور، نحو الضفة الأخرى للتواري.

بيد أنّ الأحداث ستسلك مسارا آخر غير متوقّع، حينما أقدم مدير الوكالة على اتّخاذ مساعد لتعضيده في مهمّته يكنّى ﺑ "سانشو"، سيشهر في وجهه راية العصيان، ويسعى بشتّى السبل لتقويض مشروعه المحتشد بأحلام اليقظة، واضطرابات الهذيان، وقوائم المهيئين للانطفاء في السديم.


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