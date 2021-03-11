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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حاد في عجز الحساب الجاري بتركيا

الخميس 11/مارس/2021 - 12:33 م
الحساب الجاري بتركيا
الحساب الجاري بتركيا
هدير سند
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بلغ عجز الحساب الجاري التركي لشهر يناير الماضي مليارًا و867 مليون دولار، رغم توقعات وزارة المالية ألا يتجاوز مليارًا و68 مليون دولار، وفقًا لموقع «تي 24».

كذلك بلغ العجز التجاري لعام 2020 على مدار 12 شهرًا، 36 مليارًا و599 مليون دولار، حسب بيانات البنك المركزي التركي لشهر يناير.

وارتفع العجز التجاري عن نفس الشهر العام الماضي بفارق 455 مليون دولار، إذ وصل عجز الحساب في يناير 2019 إلى مليار و200 مليون دولار.

ومؤخرًا، أعلن ديوان المحاسبة التركي عن ارتفاع العجز العام داخل إدارات الديوان لعام 2020، ليصل نحو 216 مليون ليرة تركية، بعد أن كان 9 ملايين ليرة تركية في عام 2002.

كما وصل العجز العام منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم على مدى 18 عامًا وحتى الآن إلى 4.5 مليار ليرة تركية.


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