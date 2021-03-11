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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كيف يحدث اكتئاب الفصول؟

الخميس 11/مارس/2021 - 01:32 م
اكتئاب الفصول
اكتئاب الفصول
شيماء دهب
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يعتبر علاج الاكتئاب الموسمي أسهلا إذا ما تم التشخيص سليما، وغالبًا ما يصاب الأشخاص به في فصلى الشتاء الخريف، لذا نوضح طرق الوقاية منه وأعراضه.

وفقًا لموقع health الطبي، كل شخص معرض للإصابة بالاكتئاب خاصة الذين يعيشون في بلاد ليس بها ضوء الشمس، فالضوء يساعد في التخلص من الاكتئاب الذي بدوره يؤثر على الساعة البيولوجية وبالتالي تظهر هذه الأعراض:-
-الشعور بالغضب السريع
-تقلب المزاج والتوتر
-فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية
-الشعور بالخمول في أوقات النهار
-الأكل بشراهه والشعور بالجوع والتركيز على الكربوهيدرات.

وهناك ثلاث طرق للعلاج من الاكتئاب الموسمي.
العلاج بالضوء
ويتم حينها علاج المريض من خلال جلوسه أمام صندوق مضيء لمدة نصف ساعة، يوميًا في فترات النهار ويعتبر هذا العلاج أفضل العلاجات الخاصة للمصابين بالاكتئاب الموسمي.

مضادات الاكتئاب
قد يتم اللجوء لبعض مضادات الاكتئاب لإعادة توازن المخ والسيطرة على هرمونات تقلب المزاج، لذا يجب على المريض الالتزام بما يصفه له الطبيب ومواعيد وطريقه تركه للدواء ايضًا.

الاهتمام بالصحة الجسدية
الاعتناء بالصحة الجسدية يعتبر من الأمور الهائلة التى تخلصنا من الاكتئاب الموسمي، من خلال الاستفادة بضوء الشمس، تمارين فترة النهار، والحرص على القيام بأنشطة مختلفة.

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