محافظ أسيوط يشكل لجنة للتحقيق في انفجار سيارة أسطوانات بوتاجاز

شكل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لجنة عاجلة للتحقيق في حادث انفجار سيارة أسطوانات البوتاجاز، بطريق بنى غالب التابعة لمركز أسيوط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب الحادث وملابساته بالتنسيق مع الجهات الامنية لمنع تكرار الحادث مرة اخرى حماية لارواح المواطنين.يأتي هذا، بعد تفقد اللواء عصام سعد، يرافقه اللواء اسعد الذكير مدير امن اسيوط واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمهندس ماجد الكردى رئيس شركة اسيوط لتكرير البترول، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، موقع حادث الانفجار وتابع جهود رجال الحماية المدنية والاطفاء فى السيطرة على الحادث الذى اسفر عن انفجار جميع الاسطوانات دون حدوث اية خسائر بشرية اواصابات.كان محافظ اسيوط قد تلقى اخطارا من غرفة عمليات المحافظة وادارة الازمات بالديوان العام يفيد انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاحاز فى طريقها لمركز الغنايم ومحملة بالعشرات من اسطوانات البوتاجاز وانفجار جميع محتوياتها بطريق بنى غالب بمركز اسيوط.واشار المحافظ الى انه فور الابلاغ عن الحادث، تم توجيه سيارات الاسعاف وقوات الحماية المدنية والاطفاء الى مكان الحادث وتم الدفع بعدد 5سيارات اطفاء كبيرة الحجم و2 سيارة اطفاء من شركة اسيوط لتكرير البترول وسيارة اطفاء من شركة الانابيب وسيارة من شركة تروجاز للمشاركة فى اعمال الاطفاء وتم عمل كردون امنى حول المنطقة وعمل تحويلات مرورية حتى السيطرة على الحادث.وتمكنت قوات الاطفاء من السيطرة على الانفجار وتم الاطفاء والتبريد دون اية خسائر او اصابات بشرية وتم رفع السيارة ومحتوياتها من الطريق وتسيير الحركة المرورية.، كما تم السيطرة على الاجزاء المشتعلة المتطايرة من الاسطوانات بواسطة سيارات الاطفاء.