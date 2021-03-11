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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بطريرك الكاثوليك يلتقي مكتب المجلس الرعوي للإيبارشية بالقاهرة

الخميس 11/مارس/2021 - 11:51 ص
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
تريزة شنودة
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التقى صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أعضاء مكتب المجلس الرعوي للإيبارشية البطريركية بالقاهرة، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة، مساء أمس الأربعاء.

جاء ذلك بحضور الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي للإيبارشية البطريركية بالقاهرة، والأب يوسف أسعد، والأب هدية تامر، والأستاذ أسامة مجدي، أمين عام المجلس، والأستاذ رامي سامي، نائب أمين عام المجلس، والأستاذ صفوت فوزي، سكرتير المجلس.

تضمن الاجتماع تقديم التهنئة لغبطة أبينا البطريرك، بمناسبة الذكرى الثامنة للتنصيب البطريركي لغبطته، بطريركًا على كرسي الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كما تم مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وكذلك الرؤية المستقبلية للفترة المقبلة.

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