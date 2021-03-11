4 أخطاء تقع فيها حواء عند اختيار اطلالاتها

- عدم تنسيق الألوان:



- الاكثار من اللون الاسود في الاطلاله:



- سوء اختيار النقوشات:



- الاختيار الخاطئ للاكسسوارات:



تقع كثيرات من السيدات في بعض الأخطاء عند اختيار اطلالتهن ويظهرن بشكل سيء وغير متناسق، لذلك تتحدث للدستور خبيرة الموضة مروة القاضي عن هذة الأخطاء.عدم تنسيق الالوان بالطريقة الصحيحة من اكبر الأخطاء التى يمكن ان يقع فيها اى شخص، وتقوم بعض النساء باختيار الالوان بطريقة عشوائية، ويفتكرون انهن يبتكرون ستايل خاص بهن، لذلك من المهم معرفة الالوان التى تتماشى مع بعضها البعض، ومحاولة الدمج بين تدرجات لون واحد أو بين الالوان الكلاسيكية والالوان القوية.اللون الاسود يعتبر اكثر الالوان اثارة وأنوثة للمرأة، ولكن اختياره دائما من دون اى الوان اخرى، يعتبر من الاخطاء الاسوأ في الموضة لانه يخفف من بروز جمال المرأة ويجعل الإطلالة داكنة يمكن تنسيق الاكسسوارات الفضية أو الذهبية، او الملونة معه لتضفي بعض الحيوية.الاختيار الخاطئ للنقوشات وتنسيقها بطريقة عشوائية مع الاطلالة من اسوأ ما يمكن فعله في الموضة، فالاكثار من النقوشات ودمج أشكال مختلفة منها سويًا، يخفف من جمال الاطلالة ويجعلها متشعبة وغير مريحة للنظر، لذلك يجب اختيار نقشة واحدة لقطعة واحدة، وتنسيقها مع قطعة أخرى سادة.تلعب الاكسسوارات دائما دور مهم في ابراز الاطلالة وجمالها، ولكن الاكثار منها أو سوء اختيارها يمكن أن يؤدي إلى التخفيف من جمال هذه الاطلالة لذلك يجب اختيار الاكسسوارات التي تتماشى مع الاطلالات.