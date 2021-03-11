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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

4 أخطاء تقع فيها حواء عند اختيار اطلالاتها

الخميس 11/مارس/2021 - 12:58 م
ازياء
ازياء
سلمى بدر
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تقع كثيرات من السيدات في بعض الأخطاء عند اختيار اطلالتهن ويظهرن بشكل سيء وغير متناسق، لذلك تتحدث للدستور خبيرة الموضة مروة القاضي عن هذة الأخطاء.

- عدم تنسيق الألوان:
عدم تنسيق الالوان بالطريقة الصحيحة من اكبر الأخطاء التى يمكن ان يقع فيها اى شخص، وتقوم بعض النساء باختيار الالوان بطريقة عشوائية، ويفتكرون انهن يبتكرون ستايل خاص بهن، لذلك من المهم معرفة الالوان التى تتماشى مع بعضها البعض، ومحاولة الدمج بين تدرجات لون واحد أو بين الالوان الكلاسيكية والالوان القوية.

- الاكثار من اللون الاسود في الاطلاله:
اللون الاسود يعتبر اكثر الالوان اثارة وأنوثة للمرأة، ولكن اختياره دائما من دون اى الوان اخرى، يعتبر من الاخطاء الاسوأ في الموضة لانه يخفف من بروز جمال المرأة ويجعل الإطلالة داكنة يمكن تنسيق الاكسسوارات الفضية أو الذهبية، او الملونة معه لتضفي بعض الحيوية.

- سوء اختيار النقوشات:
الاختيار الخاطئ للنقوشات وتنسيقها بطريقة عشوائية مع الاطلالة من اسوأ ما يمكن فعله في الموضة، فالاكثار من النقوشات ودمج أشكال مختلفة منها سويًا، يخفف من جمال الاطلالة ويجعلها متشعبة وغير مريحة للنظر، لذلك يجب اختيار نقشة واحدة لقطعة واحدة، وتنسيقها مع قطعة أخرى سادة.

- الاختيار الخاطئ للاكسسوارات:
تلعب الاكسسوارات دائما دور مهم في ابراز الاطلالة وجمالها، ولكن الاكثار منها أو سوء اختيارها يمكن أن يؤدي إلى التخفيف من جمال هذه الاطلالة لذلك يجب اختيار الاكسسوارات التي تتماشى مع الاطلالات.

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