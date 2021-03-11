هبوط مفاجئ في أحد كباري الطريق الدولي الساحلي بكفرالشيخ

أعلن اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفرالشيخ، اليوم الخميس، عن تعرض كوبرى الشيخ مبارك العلوى بالطريق الدولى الساحلى لهبوط مفاجئ بإحدى حاراته.وعلى الفور انتقل رئيس مركز ومدينة بلطيم لموقع الهبوط برفقة إدارة المرور، حيث تبين أن الهبوط بأرضية الكوبرى بطول 6 أمتار وبعرض الحارة 9 أمتار، مكلفا مسئول هيئة الطرق والكبارى بالمركز والأجهزة المعنية بإعداد تقرير عاجل بالواقعة لسرعة إصلاح الكسر ومعالجة الهبوط فى أسرع وقت ممكن، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.وأعلن رئيس بلطيم أنه تم تعديل مسار مرور السيارات فوق الكوبرى، بعد غلق إحدى حارات الكوبرى التى تعرضت للكسر والهبوط.