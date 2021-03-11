ألمانيا تُعلن دخولها في الموجة الثالثة من كورونا

أعلنت ألمانيا، اليوم الخميس، عن دخولها في موجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد، وتسجل اليوم ارتفاعا حادا بالإصابات، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.وتبدأ معظم الولايات الاتحادية الألمانية البالغ عددها 16 ولاية، الإثنين الماضي، فى تخفيف القيود الفردية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، بينما يجري ببطء نشر اختبارات مجانية سريعة.وستعيد المكتبات ومحلات الزهور ومستلزمات الحدائق فتح أبوابها، كما سيسمح لتجار التجزئة في العديد من الأماكن بترتيب مواعيد التسوق في وجود عدد محدود من العملاء.وقد يسمح في بعض المناطق التي يوجد بها أقل من 50 إصابة جديدة في الأسبوع لكل 100 ألف نسمة لتجار التجزئة بفتح أبوابها دون تحديد مواعيد.بالتوازي مع ذلك تمول الحكومة الاتحادية حاليا إجراء اختبار مجاني سريع لفيروس كورونا أسبوعيا على الأقل لكل مواطن.