«الحوت»: القطاع الخاص ينتظر المزيد من الجهود نحو ميكنة منظومة الضرائب

ثمن محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، جهود مصلحة الضرائب باستمرار تقديم خدماتها للمجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب لا تدخر جهدا في سبيل مد جسور التواصل والثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وتقدم كل وسائل الدعم الفني والمساعدة للممولين.وأشار «الحوت» خلال ندوة نظمتها الجمعية، إلى أهمية ندوات التوعية الضريبية التي تنظمها وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب عبر المنصات الرقمية وأيضًا من خلال مراكز الدعم الفني في كافة المأموريات الضريبية وفروع مراكز التدريب المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو من خلال فروع الحاسب الآلي، بالإضافة إلى مكاتب الإرشاد الضريبي بالغرف التجارية والمنافذ الجديدة التي يتم افتتاحها تيسيرا على الممولين في كافة محافظات الجمهورية.وأضافأن القطاع الخاص ينتظر المزيد من الجهود نحو الميكنة والرقمنة الكاملة لمنظومة الضرائب في أكثر الملفات حيوية وتأثيرًا على الاقتصاد ومن أجل تخفيف الأعباء عن أن القطاع الصناعي في مصر نتيجة للتكاليف وإجراءات متشعبة تزيد صعوبة المنافسة داخليا وخارجيًا للقطاع الإنتاجي والصناعي الذي يعد بحق قاطرة النمو والتنمية.