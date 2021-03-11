«التضامن» تعلن إجراءات الاشتراك فى أندية المسنين

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تقديم حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم كبار السن، والذين وصل عددهم إلى 420 ألف مسن يحصلون على دعم نقدي بإجمالي 2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة لدور المسنين التي يستفيد منها 960 ألف مسن سنويًا، كما أنه يتم توفير أندية المسنين التى تعد بمثابة مراكز نهارية يتم من خلالها تقديم الخدمات المختلفة لكبار السن وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية.وأعلنت التضامن عبر موقعها الإلكتروني عدة شروط للاشتراك فى أندية المسنين وهى:-- السن من 60 سنة للرجال و50 سنة للسيدات.- حسن السير والسلوك.- تسديد رسوم القيد والعضوية.- التعهد بعدم مخالفة التعليمات واللوائح، وذلك بعد موافقة لجنة الإشراف على عضويته.◄ أما عن إجراءات الحصول على الخدمة هى:-- سحب الاستمارة من وزارة التضامن الاجتماعى أو مديرية التضامن الاجتماعى التابع لها محل إقامة المسن .- تقديم الاستمارة إلى النادى المراد الالتحاق به .- دفع رسوم الإشتراك.​المستندات المطلوبة.- صورة بطاقة شخصية عائلية أو جواز سفر+ الأصل للإطلاع.- 2 صورة شخصية حديثة.