المفتش العام الأمريكي: الوضع في أفغانستان ليس على ما يرام

حذر المفتش العام الأمريكي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان، جون سوبكو، من أن الوضع في أفغانستان ليس على ما يرام، مشيرا إلى أن البلاد لا تزال تواجه تهديدات.وقال سوبكو، حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم الخميس: "في الوقت الحالي، هذه الدولة مهددة، لقد ازدادت هجمات طالبان منذ توقيع اتفاقية الانسحاب في فبراير 2020، وكذلك اغتيالات المسئولين البارزين والنشطاء والصحفيين وعمال الإغاثة وغيرهم".وأضاف: "محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لم تحقق الكثير حتى الآن، وسيحدد الوقت ما إذا كانت مبادرة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة ستؤتي ثمارها".وتابع: "إذا كان الهدف من جهود إعادة الإعمار هو بناء دولة أفغانية قوية ومستقرة ومعتمدة على نفسها ويمكن أن تحمي مصالح أمننا القومي بالإضافة إلى مصالحها، فهذه مهمة لم يتم إنجازها بعد".ولفت سوبكو إلى التقارير التي تشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبذل جهودا جديدة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في أفغانستان، قائلا: "لا يزال الوضع مائعا للغاية، لكن تشير العديد من التقارير الصحفية إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين أكد مؤخرا للرئيس الأفغاني أشرف غاني أن انسحاب القوات الأمريكية بحلول الأول من مايو لا يزال قيد الدراسة".وقال: "كما صرح بلينكين ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يظل من مصلحة أمتنا ضمان ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذا آمنا أو أرضا خصبة للإرهابيين الذين يمكن أن يضروا بالولايات المتحدة".