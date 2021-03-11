السعودية ترفض بضائع تركية وتعيد 120 حاوية إلى أنقرة

قال رئيس شركة «Digicom» للأدوات الإلكترونية في تركيا، صبري يغيت، لموقع «بلومبرج» الناطق بالتركية، إن المملكة العربية السعودية أعادت حاويات تحمل بضائع تركية إلى أنقرة، بعد انتظارها 3 أشهر بالميناء السعودي، رافضة السماح لدخولها على أراضيها، ليصبح إجمالي الحاويات التي أعادتها السعودية لنا 120 حاوية، وفقا لما نقلته مواقع تركية محلية.يأتي هذا كالتزام واضح للمقاطعة غير الشعبية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، للمنتجات التركية، مؤخرًا.وأوضح يغيت: أن بعد البضائع لا تتعدى مدة صلاحيتها 16 شهرًا، وأنهم خسروا 6 أشهر في الجمارك فقط، وبخسار 3 أشهر آخرين، أصبحت البضائع التي لا تصلح للاستعمال.وتمنى يغيت تحسن العلاقات الدبلوماسية التركية السعودية في توقيت قريب، مشيرًا إلى أهمية السوق التركي للمملكة، خصوصًا أن منتجات المواد الخام للبتروكيماويات تأتي من الرياض لأنقرة، ما يزيد الصادرات السعودية لتركيا، وفي المقابل توقفت صادرات تركيا إلى المملكة.