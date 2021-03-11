جامعة الأزهر تناقش آلية النهوض والارتقاء بمعاهد النظم الإدارية

عقد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، اجتماعًا ضم عمداء كليات التجارة بالقاهرة وأسيوط وتفهنا الأشراف، وهم كل من: الدكتور محمد يونس، عميد كلية التجارة بنين بالقاهرة، والدكتورة إلهام عبد العزيز، عميد كلية التجارة بنات بالقاهرة، والدكتور سعيد شعبان، عميد كلية التجارة بنات بتفهنا الأشراف، والدكتورة خلود حسام، عميدة كلية التجارة بنات جامعة الأزهر بأسيوط، حيث تم بحث آلية الارتقاء بمستوى جودة مخرجات البرامج الدراسية بمعاهد النظم الإدارية بكليات التجارة، وتطويرها وربطها بسوق العمل بما يسهم في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، ويدعم اكتشاف قدراتهم ومواهبهم وصقلها في شتى المجالات العلمية، إلى جانب دعم البنية التحتية والمعلوماتية لهذه المعاهد.وأوضح الشربيني أن هذا اللقاء يهدف في المقام الأول لأن تكون هذه المعاهد ذكية ومؤهلة للاندماج في منظومة التحول الرقمي؛ تحقيقًا لرؤية مصر 2030م لتحويل مصر إلى “اقتصاد المعرفة”، لافتًا إلى أن اللقاء تناول آلية تدريب أعضاء هيئة التدريس بهذه المعاهد على التقنيات الحديثة والمتطورة مما يساعد في تعزيز البحث العلمي في مجالات النظم الإدارية؛ للعمل على زيادة عدد الخريجين ذوي الخبرة في مجالات النظم الإدارية، وتخريج أجيال مبتكرة يتماشى فكرها ورؤيتها مع توجهات الدولة؛ لتحسين النظم الإدارية وتطويرها، ويتماشى هذا المنهج مع خطة الدولة المصرية وأهداف التنمية البشرية المستدامة.