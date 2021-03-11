إخماد حريق فى مخزن قطع غيار سيارات ببولاق أبوالعلا

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، في السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة بولاق أبوالعلا دون إصابات.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات ببولاق أبوالعلا، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 5 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق داخل المخزن وتم منع امتداده للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.