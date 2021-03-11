عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

قال عالم الفيروسات وعضو أكاديمية العلوم الروسية ألكسندر لوكاشوف، إن حوالي ثلث المواطنين الروس محصنون ضد فيروس "كورونا".وأوضح لوكاشوف - اليوم الخميس - إن سبب ذلك يعود إلى تعرضهم لفيروسات تنفسية أخرى قبل تفشي وباء "كوفيد – 19".وتابع "إن الدراسات التي أجراها الأطباء الألمان أظهرت أن ثلث سكان تلك البلاد تقريبا لديهم حصانة على مستوى الخلايا من فيروس كورونا قبل تفشي الوباء.. وأن حوالي ثلث المواطنين الروس لديهم الحصانة نفسها".كما أضاف: "من غير الواضح إلى الآن ماذا يعني هذا الأمر.. ويستبعد البعض أن يصاب هؤلاء المواطنون بفيروس كورونا.. ويقول البعض الآخر إنهم قد يصابون بنوع ليس بالخطير.. لكنه غير معلوم إذا كان هذا الأمر سيسهم في عملية تشكيل مناعة القطيع".ويعتقد طبيب الفيروسات الروسي أن مناعة القطيع قد تتشكل لدى سكان روسيا بحلول أغسطس المقبل.. أما المدن الكبرى مثل موسكو وبطرسبورغ فسوف تشكل مناعة القطيع فيها قبل هذا الموعد.