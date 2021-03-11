«الري» تؤهل 1197.214 كيلو متر من الترع المتعبة

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم، لسرعة الإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع فى مدة عامين، حيث يستمر العمل من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل فى تناغم تام، في وجود العديد من المهندسين وقيادات الري للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات.وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الخميس، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1197.214 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، من إجمالي الأطوال التي تم تدبير الاعتماد لها للتأهيل وتبلغ 6950 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.من جهته، قال المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري، بوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمثابة نقلة حضارية بالمحافظات.وأشار إلى أن المشروع يستهدف تطوير شبكة الترع والمصارف والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، بالإضافة إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع.