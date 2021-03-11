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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تحرر محاضر لـ12197 شخصا لعدم ارتداء الكمامة

الخميس 11/مارس/2021 - 11:41 ص
محضر لعدم ارتداء
محضر لعدم ارتداء الكمامة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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حررت الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية 12197 محضرا لأشخاص، لم يلتزموا بتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد وعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12103، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 94 لعدم سداد الغرامة المقررة، وتحرير 613)مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، كما تم ضبط 174 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1396 شيشة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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