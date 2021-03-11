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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حلول جذرية لمشاكل المنطقة الصناعية بالعلاقى بعد تدخل محافظ أسوان

الخميس 11/مارس/2021 - 11:37 ص
الجهاز التنفيذي للهيئة
الجهاز التنفيذي للهيئة العامة
أسوان_إسراء توفيق
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وافق الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية الصناعية على جدولة المستحقات والمتأخرات المالية على أصحاب هذه الورش، والتي تعد أحد أهم المشاكل المتراكمة منذ إنشاء المنطقة الصناعية بأسوان في عام 1996.

وجاء ذلك في بشرى سارة لأصحاب الورش الفنية الحرفية بالمنطقة الصناعية بالعلاقي، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد العميد أحمد عز، المشرف العام على المناطق الصناعية بمحافظة أسوان، أن تدخل محافظ أسوان ساهم في إيجاد حلول جذرية للعديد من المشاكل المتراكمة حيث تم أيضًا الموافقة على تمليك هذه الورش للمستحقين بنظام الإيجار التمليكى بعد دفع المستحقات بالكامل، موضحًا بأنه خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة المشرف العام على المناطق الصناعية وبحضور مسئولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء.

وأوضح العميد أحمد عز، أنه تم تكليف شركتى مياة الشرب والصرف الصحى والكهرباء بإعداد مقايسات إعادة تأهيل المجمع الصناعى على أن يتم تخصيص الوحدات الشاغرة بالمجمع بعد حصرها عن طريق المحافظة، بالإضافة إلى قيام مسئولي الجهاز بزيارة ميدانية للمجمع مرة على الأقل شهريًا للتعامل أولًا بأول مع احتياجات ومشاكل المستفيدين.

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