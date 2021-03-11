الزراعة: توفير تقاوي الخضر بكميات وأسعار مناسبة

قال الدكتور على عبد المحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن مصر لجأت إلى البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر لزيادة الانتاجية الفدانية من محاصيل الخضر، لتلبية الطلب المتزايد على محاصيل الخضر نتيجة الزيادة السكانية والتصدير للخارج، وذلك بإنتاج تقاوي خضر ملائمة للظروف المناخية المصرية ومقاومة للامراض والآفات الحشرية، والحد من استيراد تقاوي الخضر من الخارج لخفض فاتورة الواردات وعلاج الخلل في الميزان التجاري الزراعي.وأضاف عبد المحسن لـ"الدستور" أنه تم توفير تقاوي الخضر للمزارعين بجودة عالية وبأسعار مناسبة مما يؤدي إلى خفض استخدام المبيدات، وخفض تكلفة الإنتاج وتحقيق صافي دخل مجزي للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم من ناحية، وتوفير محاصيل الخضر بأسعار مناسبة للمستهلكين وزيادة القدرة التنافسية لصادرات الخضر في الأسواق العالمية لما تتسم به من جودة عالية وسعر مناسب.