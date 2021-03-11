رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: توفير تقاوي الخضر بكميات وأسعار مناسبة

الخميس 11/مارس/2021 - 11:36 ص
تقاوي الخضر بكميات
تقاوي الخضر بكميات
عبدالناصرمحمد
طباعة
قال الدكتور على عبد المحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن مصر لجأت إلى البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر لزيادة الانتاجية الفدانية من محاصيل الخضر، لتلبية الطلب المتزايد على محاصيل الخضر نتيجة الزيادة السكانية والتصدير للخارج، وذلك بإنتاج تقاوي خضر ملائمة للظروف المناخية المصرية ومقاومة للامراض والآفات الحشرية، والحد من استيراد تقاوي الخضر من الخارج لخفض فاتورة الواردات وعلاج الخلل في الميزان التجاري الزراعي.

وأضاف عبد المحسن لـ"الدستور" أنه تم توفير تقاوي الخضر للمزارعين بجودة عالية وبأسعار مناسبة مما يؤدي إلى خفض استخدام المبيدات، وخفض تكلفة الإنتاج وتحقيق صافي دخل مجزي للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم من ناحية، وتوفير محاصيل الخضر بأسعار مناسبة للمستهلكين وزيادة القدرة التنافسية لصادرات الخضر في الأسواق العالمية لما تتسم به من جودة عالية وسعر مناسب.

موضوعات متعلقة

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر ٢٠٢١

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

الصور

image description

طارق الجمال يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشاريع حياة كريمة ببعض القرى

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

48 % من الإيطاليين يؤيدون الإغلاق لوقف انتشار كورونا

تراجع حماية الحياة البرية بشدة خاصة في أفريقيا خلال كورونا

طيران الإمارات لموظفيها: احصلوا على اللقاح أو ادفعوا مقابل فحوص كورونا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

نادى السينما المستقلة بالهناجر.. السبت

السيمفونى يحتفى بالموسيقى البولندية ويحيى ذكرى رحيل بيندريتسكى بالأوبرا

أمل نصر عن «سيرة بدائية»: تجربة الرسم أنقذتنى من براثن الاكتئاب

هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي الأسبوع المقبل