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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن التونسي يفض اعتصام «الدستوري الحر».. وموسى: تعرضنا لاعتداءات

الخميس 11/مارس/2021 - 11:35 ص
الأمن التونسي
الأمن التونسي
أمينة ذكى
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فضت قوات الأمن التونسي مساء أمس الأربعاء، اعتصام "الحزب الدستوري الحر" أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة تونس للمطالبة بحل نشاطها الجمعية باعتبارها واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وفقا لما نقلته صحيفة العرب البريطانية اليوم الخميس.

وقالت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر أن فض الاعتصام شهد اعتداءات على أنصار حزبها المعتصمين بسلمية أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

ووفق فيديوهات نقلت مباشرة ونشرها الحزب الدستوري الحر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن الأمن أخلى مكان الاعتصام وطالب المعتصمين بالمغادرة.

وأكدت موسي أنها تعرضت لمحاولات اعتداء خطيرة من قبل أنصار ائتلاف الكرامة ورئيس كتلتها سيف الدين مخلوف المقرب من حركة النهضة لثنيها عن المطالبة بحل فرع اتحاد علماء المسلمين الذي أكدت بأنه يشكل خطرا على الأمن القومي لتونس.

وأوردت موسي عبر حسابها على فيسبوك، إن "الأمن منحاز وقام بالاعتداء على مناضلي الحزب المعتصمين أمام وكر الارهاب"، في إشارة لمقر الاتحاد بالعاصمة.

واتهمت موسي قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع والاعتداء بالعنف على أنصارها، مما تسبب في إغماء عدد منهم ونقل البعض إلى المستشفى بسبب تعكر حالتهم الصحية.

ومنذ نوفمبر الماضي، يعتصم أعضاء الحزب "الدستوري الحر" أمام مقر الاتحاد للمطالبة بإغلاقه، فيما رفض القضاء التونسي، في الشهر ذاته، دعوى للحزب بإيقاف نشاط الاتحاد في تونس.

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