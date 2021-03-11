موقف أردني.. أسرار إلغاء رحلة نتنياهو إلى الإمارات

كشف مسؤولون سياسي إسرائيلي، منذ قليل، سبب تأخر إقلاع رحلة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، والمقرر توجهها للإمارات.وقال المسؤول الإسرائيلي إن سبب تأخير رحلة نتنياهو للإمارات هو عدم موافقة الأردن على مسار الرحلة من أجوائها حتى الآن، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن سبب رفض الأردن حتى الآن هو إلغاء تل أبيب زيارة لأمير أردني، أمس الأربعاء، للحرم القدسي بسبب خلافات حول الترتيبات الأمنية.وقال إيتاي بلومنتال المحرر بصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه كان من المقرر أن تصل طائرة خاصة فاخرة من أبو ظبي طراز "A6-HHS" إلى مطار بن جوريون الإسرائيلي، صباح اليوم، على أن تقلع لاحقًا إلى الإمارات.وأضاف، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،:"منذ الليلة الماضية تم إيقاف الطائرة في عمان، وقبل قليل تم تحديث التفاصيل بأن الرحلة تم إلغائها".