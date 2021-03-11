أمل نصر عن «سيرة بدائية»: تجربة الرسم أنقذتنى من براثن الاكتئاب

يفتتح في السابعة من مساء السبت 13 مارس الجاري، بجاليري ضي بالمهندسين، المعرض الشخصي للفنانة الدكتورة أمل نصر، أستاذ ورئيس قسم التصوير، بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ‎والذي يقام تحت عنوان "سيرة بدائية" ويضم أعمالها في التصوير والرسم.وعن المعرض يقول الفنان صلاح بيصار: الفنانة د. أمل نصر فى معرضها "سيرة بدائية..مجابهة كورونا بالفن" فى رحلتها مع الفن تقدم الفنانة أمل نصر ما يمثل انعكاسا لتجربتها، من خلال دراسة مطولة وعلاقتها بالفن البدائى من أول التاريخ، إلى أن وصلت إلى تلك الإيقاعات المصورة فى أحدث أعمالها التى يمتزج فيها الحس البدائى بلمستها الحديثة مثلما تمتزج فيها مخاوف الإنسان الأول بمخاوف الإنسان المعاصر فى زمننا زمن الكورونا.وتقول نصر: "إنها رحلة ممتعة من الجدل البصري فجرته الجائحة وأعادت تأويله، وبدأت تجربتي الفنية تتأثر بذلك الرافد الجديد واختلطت المفردات البدائية بتجاربي التجريدية في أوائل التسعينيات واستخدمت مجموعة لونية ترابية مستلهمة من المزاج اللوني البدائي، واستمرت تلك العناصر مضمورة في بنية أعمالي التصويرية تظهر بوضوح أحيانا وتغيب في تفاصيل التجريد أحيانًا حتى بدأت في إنجاز تجربتي الأحدث في التصوير".وأضافت "أن مبعثها الرئيسي هو وحدة الروح الإنسانية واشتراكها في ذات الحيرة في مواجهتها للعالم بقواه المجهولة وظواهره غير المبررة. إلا أن الأشكال والمفردات البدائية والقديمة التي قدمتها في تجربة أعمال الحظر ـ ثمانون عمل حتى الآن ـ أصبحت أكثر حضورًا وتحققًا، واكتسب الأداء المزيد من الجرأة والشجاعة، فهناك حشد كبير من الأشكال في مخيلتي تتعرف علىّ حتى بدأت في إنجاز تجربتي الأحدث في التصوير".وتابعت: "أنقذتني تجربة الرسم الجديد من براثن اكتئاب مؤكد كاد أن يعصف بي في ظل عزلة إجبارية لم أعتدها.. وأفلتتني من دائرة التوتر المخيفة.. وأرخت لحياتي الشخصية وقد اكتسبت بعدًا انفعاليًا وعاطفيًا يحتوي ذلك القلق الإنساني الذي نعيشه جميعًا الآن، وأجد الفن مخرجًا جميلًا يحتوي مخاوفنا وحيرتنا إزاء ذلك المجهول الجديد الذي عدنا لنشارك فيه أجدادنا البدائيين".