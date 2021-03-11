هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي الأسبوع المقبل

تفتح الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، الأسبوع المقبل، باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية للاشتراك في الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته في يونيو المقبل بأرض المعارض بالتجمع الخامس.وتعقد اللجنة العليا للمعرض إجتماعًا في ذات الإسبوع لمناقشة المحاور الرئيسية له، والاستقرار على الإجراءات الإحترازية التي يتم اتخاذها خلال فعاليات لحماية الجمهور والعارضين من فيروس كورونا.وتدرس اللجنة كيفية التعامل مع الجمهور المتوافد على المعرض، وكيفية تنظيم دخوله وخروجه من أجنحة دور العرض منعًا لتكدسهم في أجنحه بعينها في ظل الجائحة.كما أنها تناقش إمكانية إقامة فعاليات وأنشطة متنوعة خلال أيام المعرض، كما أعتاد عليه الجمهور، خاصة وأنها تمنح المعرض طابع مختلفة عن أنه سوق للكتاب فقط.واستقرت هيئة الكتاب مع اللجنة العليا للمعرض على أن تكون النشرة الصحفية الخاصة بالمعرض في تلك الدورة بصيغة الـ«PDF» وليست ورقي، في اتجاه منها بتقليل استخدام الورق الذي من الممكن أن ينقل الفيروس.ومن ناحية أخرى تواصل الهيئة العامة للكتاب، طباعة إصداراتها الحديثة للمشاركة بها في فعاليات الدورة الـ52، والتي تقدم عليها تخفيضات كبيرة تصل على بعض إصداراتها إلى 50%.