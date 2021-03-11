رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي الأسبوع المقبل

الخميس 11/مارس/2021 - 11:31 ص
معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي
جمال عاشور
طباعة
تفتح الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، الأسبوع المقبل، باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية للاشتراك في الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته في يونيو المقبل بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

وتعقد اللجنة العليا للمعرض إجتماعًا في ذات الإسبوع لمناقشة المحاور الرئيسية له، والاستقرار على الإجراءات الإحترازية التي يتم اتخاذها خلال فعاليات لحماية الجمهور والعارضين من فيروس كورونا.

وتدرس اللجنة كيفية التعامل مع الجمهور المتوافد على المعرض، وكيفية تنظيم دخوله وخروجه من أجنحة دور العرض منعًا لتكدسهم في أجنحه بعينها في ظل الجائحة.

كما أنها تناقش إمكانية إقامة فعاليات وأنشطة متنوعة خلال أيام المعرض، كما أعتاد عليه الجمهور، خاصة وأنها تمنح المعرض طابع مختلفة عن أنه سوق للكتاب فقط.

واستقرت هيئة الكتاب مع اللجنة العليا للمعرض على أن تكون النشرة الصحفية الخاصة بالمعرض في تلك الدورة بصيغة الـ«PDF» وليست ورقي، في اتجاه منها بتقليل استخدام الورق الذي من الممكن أن ينقل الفيروس.

ومن ناحية أخرى تواصل الهيئة العامة للكتاب، طباعة إصداراتها الحديثة للمشاركة بها في فعاليات الدورة الـ52، والتي تقدم عليها تخفيضات كبيرة تصل على بعض إصداراتها إلى 50%.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

الصور

image description

طارق الجمال يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشاريع حياة كريمة ببعض القرى

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

48 % من الإيطاليين يؤيدون الإغلاق لوقف انتشار كورونا

تراجع حماية الحياة البرية بشدة خاصة في أفريقيا خلال كورونا

طيران الإمارات لموظفيها: احصلوا على اللقاح أو ادفعوا مقابل فحوص كورونا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

نادى السينما المستقلة بالهناجر.. السبت

السيمفونى يحتفى بالموسيقى البولندية ويحيى ذكرى رحيل بيندريتسكى بالأوبرا

أمل نصر عن «سيرة بدائية»: تجربة الرسم أنقذتنى من براثن الاكتئاب

هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي الأسبوع المقبل