«الصحة»: الرضاعة الطبيعية تحمى من الإصابة بسرطان الثدى

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الرضاعة الطبيعية تساعد في الوقاية من الإصابة بسرطان الثدى.وأضافت الصحة في إنفوجراف توضيحي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة، أنه كلما زادت مدة الرضاعة الطبيعية، زاد التأثير الوقائى من المرض.وكانت وزارة الصحة، أعلنت عن فحص 12 مليون سيدة فوق سن الـ 18 عامًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة الصرية، منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2019، وتمت متابعة وعلاج حوالي 3 آلاف سيدة مصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى تقديم التوعية للمترددات على المبادرة بكيفية الفحص الذاتي والصحة الإنجابية بتكلفة 610 ملايين جنيه، وذلك مقارنة بفحص 2.5 مليون سيدة منذ عام 2007 حتى 2019 وعدم توفير منظومة لمتابعة علاج المرضى.ولفتت إلى أنه تم العمل بالمبادرة من خلال 3538 وحدة صحية أولية على مستوى الجمهورية، و112 مستشفى فحص متقدم، و85 جهاز أشعة تشخيصية و28 مركزًا متخصصًا للعلاج، وبلغ عدد الفرق العاملة بالمبادرة 4098.