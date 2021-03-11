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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طيب أطفال: 8 نصائح تحمي طفلك من الموجه الحارة

الخميس 11/مارس/2021 - 12:52 م
نصائح تحمي طفلك من
نصائح تحمي طفلك من الموجه الحارة
هويدا سعيد
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أعلنت "الأرصاد الجوية" عن موجه من الحر ستضرب البلاد، يكون الجو فيها مغريا لتخفيف الملابس خاصة الأطفال، ويقدم الدكتور أسامه الدفراوي أستشاري الأطفال وحديثى الولادة بعض النصائح للتعامل مع موجة الحر.

تهوية المنزل
يجب تهوية المنزل في الصباح الباكر وفتح النوافذ لدخول الشمس.

عدم تقليل الملابس فجأة
يجب عدم تقليل قطاع الملابس لطفلك خلال الموجه الحارة لعدم تعرضة غلي نزلات البرد.

تناول كميات من الماء
يجب تناول كميات كبيرة من الماء خلال هذا الموجه لعدم تعرضك لنزلات البرد خاصة أن الجو ليلا يميل إلي البرودة.

استحمام ماء فاتر
يجب أن تستخدم الماء الفاتر عند الأستحمام، والبعد عن الماء السخن لعدم التعرض لنزلات البرد.

عدم الخروج بعد الأستحمام.
حتي في حالة أرتفاع دراجات الحرارة يجب عدم الخروج عند الأستحمام لعدم تعرضك للنزلات البرد.

تناول مشروبات دافئة بالعسل
يمكن عمل بعض المشروبات التي تتناسب مع طفلك مع أضافة العسل لتقويه مناعته.

لا تبالغي في استحمام طفلك
يفضل أن تستغرق مدة الاستحمام من 5 لـ7 دقائق، حفاظا على صحة الطفل.

تجفيف الطفل جيدا
يجب بعد الانتهاء من الاستحمام يجب الإسراع في تجفيف الطفل جيدًا.

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