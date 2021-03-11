طيب أطفال: 8 نصائح تحمي طفلك من الموجه الحارة

تهوية المنزل



عدم تقليل الملابس فجأة



تناول كميات من الماء



استحمام ماء فاتر



عدم الخروج بعد الأستحمام.



تناول مشروبات دافئة بالعسل



لا تبالغي في استحمام طفلك



تجفيف الطفل جيدا



أعلنت "الأرصاد الجوية" عن موجه من الحر ستضرب البلاد، يكون الجو فيها مغريا لتخفيف الملابس خاصة الأطفال، ويقدم الدكتور أسامه الدفراوي أستشاري الأطفال وحديثى الولادة بعض النصائح للتعامل مع موجة الحر.يجب تهوية المنزل في الصباح الباكر وفتح النوافذ لدخول الشمس.يجب عدم تقليل قطاع الملابس لطفلك خلال الموجه الحارة لعدم تعرضة غلي نزلات البرد.يجب تناول كميات كبيرة من الماء خلال هذا الموجه لعدم تعرضك لنزلات البرد خاصة أن الجو ليلا يميل إلي البرودة.يجب أن تستخدم الماء الفاتر عند الأستحمام، والبعد عن الماء السخن لعدم التعرض لنزلات البرد.حتي في حالة أرتفاع دراجات الحرارة يجب عدم الخروج عند الأستحمام لعدم تعرضك للنزلات البرد.يمكن عمل بعض المشروبات التي تتناسب مع طفلك مع أضافة العسل لتقويه مناعته.يفضل أن تستغرق مدة الاستحمام من 5 لـ7 دقائق، حفاظا على صحة الطفل.يجب بعد الانتهاء من الاستحمام يجب الإسراع في تجفيف الطفل جيدًا.