فتح باب حجز باقي وحدات المرحلة الثالثة بالمشروع القومى للإسكان في زفتى

قال المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إنه من المقرر فتح باب تلقى الطلبات لحجز باقى الوحدات السكنية "المرحلة الثالثة " بالمشروع القومى للإسكان فى أرض الجزيرة خلف بنك مصر "طريق سندبسط" من اليوم 2021311 وحتي 2021411.وأضاف رئيس المدينة، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن على المواطنين الراغبين فى حجز الوحدات السكنية تقديم الطلبات فى إدارة الإيرادات بقسم الإسكان بمجلس مدينة زفتى، ولن يتم قبول الطلبات المقدمة قبل الموعد المحدد أو بعدها.