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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد الثقة لوكيل وزارة الصحة ببورسعيد لمدة عام

الخميس 11/مارس/2021 - 11:29 ص
الدكتور أحمد حسن
الدكتور أحمد حسن أبو هاشم
بورسعيد:شيماء رشاد
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أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، قرارًا، اليوم الأربعاء، باستمرار الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، كمديرً لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد لمدة عام، وذلك بناء على القرار رقم 125 لعام 2021.

وتقدم الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، بخالص الشكر والتقدير لوزير الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على الثقة، متعهدًا ببذل قصارى جهده لخدمة الوطن.

وكانت الأطقم الطبية بمحافظة بورسعيد، قد نجحت في تطعيم 100% من الأطفال المستهدفين بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة، وذلك من عمر يوم حتى 5 أعوام.

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