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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن وروسيا يبحثان آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية

الخميس 11/مارس/2021 - 12:02 م
أحمد سالم الوحيشي
أحمد سالم الوحيشي
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بحث سفير اليمن لدى روسيا، الدكتور أحمد سالم الوحيشي، مع نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الاتحادي، فاريت محمتشين، آخر المستجدات والتطورات في الساحة اليمنية والانتهاكات التي تستمر ميليشيا الحوثي الإرهابية بارتكابها بحق المدنيين.

واستعرض خلال لقائهما، اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، المخاطر البيئية لخزان صافر النفطي العائم في ميناء رأس عيسى بالحديدة في ظل تعنت الميليشيات الإرهابية، ورفضها السماح لفريق الخبراء الأممي بفحصه وإجراء الصيانة اللازمة له، مؤكدًا على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلسين والبلدين الصديقين.

من جانبه، أشار المسئول الروسي لجهود مجموعة الرؤية الاستراتيجية (روسيا - العالم الإسلامي) التي يشغل فيها منصب نائب الرئيس في تعزيز علاقة روسيا.

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