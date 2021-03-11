رئيس القوى العاملة: افتتاح العاصمة الإدارية سيدعم الاقتصاد المصري

ثمن النائب عادل عبد الفضيل عياد، رىيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد، وتأكيده على إعلان جمهورية ثانية بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة خلال هذا العام يُعد دليلًا جديدًا لإنجازات المصريين والتي تم تحققه رغم التحديات.وشدد عياد، خلال البيان الصادر له، على ضرورة أن يتم تنظيم على أعلى مستوى لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، بما يعكس عظمة هذا المشروع الحضاري العملاق، كما أن هذا الحدث يجعل كافة أنظار العالم مُتجهًا لمصر، خاصة وأنه تم الانتهاء منه في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل.وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، سيكون له مردود كبير في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، من خلال جذب استثمارات جديدة سواء من جانب مستثمرين محليين أو أجانب، كما أنها ستكون بمثابة مصدرًا لاكتساب العملات الأجنبية.