تراجع كبير في إيرادات السينما.. «وقفة رجالة» يحقق 164 ألف جنيه

تراجعت إيرادات السينما في مصر خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ، وهو ما أثر أيضا على فيلم "وقفة رجالة" المتصدر للترتيب أيضا.وواصل الفيلم الكوميدي الجديد «وقفة رجالة» انفراده بصدارة شباك التذاكر المصري منذ طرحه ولكن قلت بشكل كبير حتى وصلت أمس 164 ألفا فقط."وقفة رجالة" تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء، الذين يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة، وتتطوّر الأحداث لتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية.يشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد سلام، وأمينة خليل، وضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، إيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.