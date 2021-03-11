كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول





يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم حاليا الحصول على درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي ( 2020 _2021) إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس وذلك بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط ( من هنا





تحديد المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عن نتيجته





اختيار الفصل الدراسي المرغوب في معرفة درجاته ( الأول، الثاني)





كتابة رقم جلوس الطالب





التأكد من بيانات الطالب التي ستظهر ( الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، العنوان، المدرسة المقيد بها، الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة)





الضغط على كلمة استعلام





ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول بالتفصيل.





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رابط الاستعلام عن نتائج طلاب التعليم الأساسي





في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله معرفة درجات الطالب في الاختبارات النهائية للفصلين الدراسيين الأول والثاني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس وذلك حرصا على سلامة الطلاب من تعرضهم للإصابة بالفيروس القاتل الذي ينتقل بسرعة فائقة خلال موجته الثانية تفوق الموجة الأولى بـ 70% حيث حصد أرواح أكثر من 2 مليون ونصف مواطن منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019





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موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني





يرغب الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول للاستعداد لبدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني والتي تبدأ فورا عقب انتهاء الامتحانات يوم 13 مارس الجاري حيث ينتظم الطلاب في الدراسة مع رفع الغياب لجميع الطلاب وتقديم أولياء الأمور طلب برغبتهم في تحصيل أبنائهم للمناهج الدراسية عن طريق التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكتروني.





مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يسارع الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةلمتابعة الدرجات والتأكد من اجتياز الطلاب للفصل الدراسي الأول، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.