الإثنين.. الدبيبة يعلن تأدية حكومته اليمين الدستورية فى بنغازى

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن حكومته ستؤدي اليمين الدستورية الإثنين المقبل في بنغازي، وستعمل في كل مناطق ليبيا.وأكد الدبيبة، اليوم الخميس، أن موعد إجراءات التسليم والتسلم مع حكومة الوفاق، ستتم فور الانتهاء من أداء اليمين، وفق بوابة "الوسط" الإخبارية الليبية.وأوضح أن هناك إجراءات ستتم بالتنسيق مع المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، ومتابعة من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا والجهات ذات العلاقة.ومنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة، خلال جلسة انعقدت أمس الأربعاء، حيث حصلت على 132 صوتًا.