حريق هائل داخل مصنع ملابس في العبور

نشب، منذ قليل، حريق هائل داخل مصنع ملابس بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع ملابس بمنطقة العبور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق، وتم فرض كردون أمني بالمكان لمنع خطر امتداد النيران للمصانع المجاورة.