رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن وكندا تبحثان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

الخميس 11/مارس/2021 - 11:38 ص
السلال و ستانتون
السلال و ستانتون
أ ش أ
طباعة
بحث سفير اليمن لدى أوتاوا عميد مجلس السفراء العرب في كندا، جمال عبدالله السلال، مع نائب رئيس مجلس العموم الكندي، بروس ستانتون، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

واستعرض، خلال لقائهما، اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، تطورات مستجدات الأوضاع في اليمن بما في ذلك التصعيد العسكري الأخير للميليشيات الحوثية في محافظات مأرب والجوف وتعز، والتي لا تخدم مساعي التوصل لحل سياسي.

وأعرب عن شكر اليمن للدعم الكندي المستمر، والذي كانت آخره المساهمة التي قدمتها كندا لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021، خلال المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى للتعهدات لدعم الاحتياجات الإنسانية، والذي عقد برعاية الأمم المتحدة والسويد وسويسرا.

من جانبه، أعرب المسئول الكندي عن أسفه لهذا التصعيد الإرهابي، مؤكدًا دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتوصل إلى سلام ينهي معاناة الشعب اليمني.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأحد.. بدء تسليم وحدات «JANNA» بالمنيا الجديدة للفائزين

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

بوابة الحكومة المصرية.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشاريع حياة كريمة ببعض القرى

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

الأكثر قراءة

«انخفاض وأتربة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

48 % من الإيطاليين يؤيدون الإغلاق لوقف انتشار كورونا

تراجع حماية الحياة البرية بشدة خاصة في أفريقيا خلال كورونا

طيران الإمارات لموظفيها: احصلوا على اللقاح أو ادفعوا مقابل فحوص كورونا

دراسة تؤكد: سلالة كورونا التى ظهرت فى بريطانيا أشد فتكا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

أمل نصر عن «سيرة بدائية»: تجربة الرسم أنقذتنى من براثن الاكتئاب

هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي الأسبوع المقبل

أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ.. اليوم

القصة الكاملة لـ«زهدى العدوى» مؤرخ فن الكاريكاتير فى مصر