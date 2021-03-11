اليمن وكندا تبحثان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

بحث سفير اليمن لدى أوتاوا عميد مجلس السفراء العرب في كندا، جمال عبدالله السلال، مع نائب رئيس مجلس العموم الكندي، بروس ستانتون، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.واستعرض، خلال لقائهما، اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، تطورات مستجدات الأوضاع في اليمن بما في ذلك التصعيد العسكري الأخير للميليشيات الحوثية في محافظات مأرب والجوف وتعز، والتي لا تخدم مساعي التوصل لحل سياسي.وأعرب عن شكر اليمن للدعم الكندي المستمر، والذي كانت آخره المساهمة التي قدمتها كندا لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021، خلال المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى للتعهدات لدعم الاحتياجات الإنسانية، والذي عقد برعاية الأمم المتحدة والسويد وسويسرا.من جانبه، أعرب المسئول الكندي عن أسفه لهذا التصعيد الإرهابي، مؤكدًا دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتوصل إلى سلام ينهي معاناة الشعب اليمني.