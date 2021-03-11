الولايات المتحدة تشيد بالصداقة «الثابتة» مع اليابان

أشادت الحكومة الأمريكية بالصداقة "الثابتة" بين الشعبين الأمريكي والياباني، وذلك في الذكرى العاشرة للزلزال الهائل وأمواج المد العاتية (تسونامى) التي دمرت شمال شرق اليابان، وتسببت أيضا فى حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية.وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، في بيان له، نقلته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الخميس، إن "الأمريكيين فخورون بدعمهم لليابان في أعقاب كارثة 11 مارس"، وذلك في إشارة إلى عملية إغاثة مشتركة بين الجيش الأمريكي وقوات الدفاع الذاتي اليابانية.يشار إلى أنه عقب الزلزال، الذي بلغت قوته 9 درجات، والتسونامي الذي دمر شمال شرق اليابان في 11 مارس 2011- أطلقت البلدان "عملية توموداشي"، وهي كلمة يابانية تعني الصديق، ونفذت الدولتنا جهود البحث والإنقاذ والتعافي.من جهته، قال اللفتنانت جنرال كيفن شنايدر، قائد القوات الأمريكية المتمركزة في اليابان، في رسالة بالفيديو نشرت على منصة "تويتر": "تشرفت القوات الأمريكية اليابانية بدعم حكومة اليابان وقوات الدفاع الذاتي اليابانية كجزء من عملية توموداتشي"، وأضاف: "ونحن نتذكر الاحداث المأساوية في مارس 2011 نجدد التزامنا بهذا التحالف المهم".يذكر أنه خلال عملية الإنقاذ، كان لدى الولايات المتحدة 24 ألفًا من أفراد الخدمة و190 طائرة و24 سفينة بحرية يقومون جميعا بدعم المساعدة الإنسانية وجهود الإغاثة في حالات الكوارث، وهو ما وصفه بلينكين بأنه "انعكاس لالتزامنا الدائم وترابطنا مع شعب اليابان".