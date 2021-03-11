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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط دجال استغل «فيسبوك» للنصب على سيدة بحجة علاجها في الجيزة

الخميس 11/مارس/2021 - 11:19 ص
فيسبوك
فيسبوك
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على إحدى السيدات عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من خلال أعمال السحر وإيهامها بقدرته على علاجها روحانيًا وإرساله رقم هاتفه المحمول لها للتواصل معه مقابل تحويلها مبالغ مالية له عبر إحدى خدمات الدفع الإلكتروني.

وعقب قيامها بتحويل المبلغ المالي له فوجئت بقيامه بالنصب عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة بغرض الاستفادة ماديًا.

كما تبين ارتكابه لواقعة أخرى بذات الأسلوب، ووجود محادثات تشير إلى ارتكابه لوقائع أخرى بذات الأسلوب "لم يقم المجنى عليهم بالإبلاغ"، وعثر على المحفظة الإلكترونية وبها آثار ودلائل على استلامه تحويلات بمبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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