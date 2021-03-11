الزراعة: لجان وحملات تفتيشية على مشاتل الخضر

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجان وحملات تفتيشية من قبل إدارة الخضر، بالتنسيق مع مديريات الزراعة على جميع مشاتل الخضروات وأخذ عينات للتأكد من مطابقتها المواصفات والتراخيص، مطالبا المزارعين مع بداية الزراعات الشتوية بالحصول على فاتورة الشراء من الصوب المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، والبلاغ عن أى منتج غير مطابق للمواصفات.وأضاف "عطا"، في تصريحات اليوم أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج وانتهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحا أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج.وأوضح أن هناك حملات مرورية مستمرة على حقول المحاصيل الزراعية بمحافظات الجمهورية، وذلك من خلال لجان مشكلة من إدارة البساتين، وأمراض النبات، ومعهد وقاية النبات، لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين باتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية بقلة الإنتاج وتساقط الثمار.