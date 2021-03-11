وكيل تعليم الإسكندرية: انتهاء ماراثون الامتحانات دون مشاكل

تابع الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، حيث انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي من إتمام امتحانات الفصل الدراسي الأول بمادتي التطبيقات الرياضية والجغرافيا.وأشار الدكتور محمد سعد إلى أنه تم اليوم بدء الامتحان في تمام الساعة العاشرة وتم دخول الطلاب على منصة الامتحانات في مادة التطبيقات الرياضية والجغرافيا، وفق الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم دون حدوث أي مشاكل وبشكل منتظم.كما أكد «سعد» على أن متابعة امتحان الصف الثاني الثانوي تمت من خلال غرف العمليات بالإدارات الثماني بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق مع نهاية الامتحانات.