ضبط طالب يخترق حسابات السيدات على «فيسبوك» لابتزازهن

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب، مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه باختراق حساب إحدى السيدات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وابتزازها ماليًا نظير عدم نشر ما تحصل عليه من صور ومقاطع فيديو ومحادثات خاصة بها.وعثر بحوزته على (هاتف محمول) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، فضلًا عن اختراقه لـ 17 حسابا آخرين ومحاولة ابتزاز بعضهم "لم يتقدموا ببلاغات"، وبمواجهته أقر بارتكابه تلك الوقائع بغرض الاستفادة ماديًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.