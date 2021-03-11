«علقة موت».. «الضرب» يُنهي حياة طفلة على يد أبيها بدمياط

لفظت طفلة تبلغ من العمر عامين، أنفاسها الأخيرة بداخل مستشفى كفر سعد المركزي بدمياط، صباح اليوم الخميس، بعد إصابتها بإعياء شديد جراء تعدي والدها عليها بالضرب.كانت الطفلة قد وصلت المستشفى مصابة باصابات بالغة وفي حالة إعياء شديد بإدعاء التعدي عليها من قبل والدها، وحاول الأطباء إنقاذها إلا إنها لفظت أنفاسها الأخيرة.تحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.