10 وفيات و1073 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 10 حالات وفاة و1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضاف المركز، في بيانه اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنه قد تماثلت للشفاء 778 حالة ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 129706.ونوه بأن إجمالي الإصابات منذ تفشي الفيروس في مارس الماضي بلغ 142671 إصابة، بينها 10625 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2340 وفاة.