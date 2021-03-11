وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد امتحانات ثانوي بمدارس الفرافرة

تابع الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، انتظام دخول طلاب الصف الثانى الثانوى لمنصة الإختبارات الإلكترونية.وتفقد النيلي مدرسة ابو منقار الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الفرافرة التعليمية، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات بمادتى التطبيقات الرياضية للمجموعة العلمية والجغرافيا للمجموعة الأدبية.وأثنى وكيل التعليم بالمحافظة على الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية من الجميع ومراعاة التباعد والمسافات داخل اللجان، مؤكدا أن جميع مدارس المحافظة نصب أعيننا من أقصاها حتى أدناها ولا نتخاذل فى تقديم كافة سبل الدعم للجميع ولن تحول المسافات من تحقيق أهدافنا فى الإرتقاء بالعمل والنهوض به، متمنيا لجميع طلابنا بالتوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج.