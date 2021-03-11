9270 إصابة بكورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية 9 آلاف 270 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 4 ملايين و360 ألفا 823 إصابة.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس " كورونا" المستجد - في بيان اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة المناطق المكونة للاتحاد الروسي الـ 85، وكان من بين هذه الإصابات 1060 حالة إصابة بدون أعراض سريرية، أي 11.4 بالمئة من المصابين الجدد.وأضاف البيان أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بواقع 1281 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 961 إصابة.وأشار البيان إلى وفاة 459 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بالفيروس، من بينهم 54 شخصا في العاصمة موسكو، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 90 ألفا و734 وفاة.وأوضح البيان أن 14 ألفا و6 أشخاص تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3 ملايين و959 ألفا و533 شخصا.