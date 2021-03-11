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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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خبيرة تغذية: 15 فائدة صحية لتناول القرع

الخميس 11/مارس/2021 - 01:04 م
القرع
القرع
هويدا سعيد
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حددت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد تناول القرع، مؤكدة أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين D والمعادن الأساسية مثل النحاس والحديد والفوسفور والبيتا كاروتين وفيتامين C وفيتامين E وبعض الأملاح المعدنية.

فوائد القرع الصحية:
1- يحل مشكلة حصى الكلى والمرارة عند تناوله عصيرا ثلاث مرات لمدة عشرة أيام.
2- يمنع تصلب الشرايين مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
3- يعالج عسر الهضم والإمساك.
4- يعالج القرحة والحموضة.
5- فعال في علاج الأرق بتناول كوب من عصيره مع العسل يوميًا.
6- يقلل من مخاطر إرتفاع ضغط الدم ونسبة الكوليسترول.
7- يشفي من إلتهاب الكبد الفيروسي A النشط.
8- يقوي المناعة ويحسن صحة الجسم.
9- يحافظ علي نضارة وجمال البشرة لغناه بفيتامين C، E والبيتا كاروتين.
10- فعال في شفاء الجروح والإلتهابات والدمامل ولدغات الحشرات لأنه يحتوي علي مضادات الأكسدة.
11- مقاومة التجاعيد والعمل كمرطب للبشرة بمزجه مع العسل واللبن وعصير الليمون.
12- يعزز من نمو الشعر وترطيبه وتجديد الشعر التالف ومنع تساقطه ويعمل كبلسم طبيعي جيد للشعر.
13- أثبتت أبحاث وجود علاقة إيجابية بين تناول نظام غذائي غني بالبيتا كاروتين وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وسرطان القولون.
14- يكافح السكري بسبب تأثيره القوي على امتصاص الجلوكوز.
15- يعزز صحة العين لغناه بالمواد المضادة للاكسدة مثل فيتامين C، فيتامين E، والبيتا كاروتين.

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