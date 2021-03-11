خبيرة تغذية: 15 فائدة صحية لتناول القرع

فوائد القرع الصحية:



حددت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد تناول القرع، مؤكدة أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين D والمعادن الأساسية مثل النحاس والحديد والفوسفور والبيتا كاروتين وفيتامين C وفيتامين E وبعض الأملاح المعدنية.1- يحل مشكلة حصى الكلى والمرارة عند تناوله عصيرا ثلاث مرات لمدة عشرة أيام.2- يمنع تصلب الشرايين مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.3- يعالج عسر الهضم والإمساك.4- يعالج القرحة والحموضة.5- فعال في علاج الأرق بتناول كوب من عصيره مع العسل يوميًا.6- يقلل من مخاطر إرتفاع ضغط الدم ونسبة الكوليسترول.7- يشفي من إلتهاب الكبد الفيروسي A النشط.8- يقوي المناعة ويحسن صحة الجسم.9- يحافظ علي نضارة وجمال البشرة لغناه بفيتامين C، E والبيتا كاروتين.10- فعال في شفاء الجروح والإلتهابات والدمامل ولدغات الحشرات لأنه يحتوي علي مضادات الأكسدة.11- مقاومة التجاعيد والعمل كمرطب للبشرة بمزجه مع العسل واللبن وعصير الليمون.12- يعزز من نمو الشعر وترطيبه وتجديد الشعر التالف ومنع تساقطه ويعمل كبلسم طبيعي جيد للشعر.13- أثبتت أبحاث وجود علاقة إيجابية بين تناول نظام غذائي غني بالبيتا كاروتين وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وسرطان القولون.14- يكافح السكري بسبب تأثيره القوي على امتصاص الجلوكوز.15- يعزز صحة العين لغناه بالمواد المضادة للاكسدة مثل فيتامين C، فيتامين E، والبيتا كاروتين.