فرحة طالبات «الجيزة الثانوية» في آخر أيام الامتحانات: خير ختام

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي من تأدية امتحان مادة الجغرافيا لشعبة أدبي والرياضيات التطبيقية لشعبة علمي رياضة منذ قليل، بمدرسة الشهيد على أحمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات سابقًا" بمنطقة الجيزة صباح اليوم الخميس بنظام التابلت، وسط إجراءات احترازية مشددة حرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.وقالت شهد محمود إحدى طالبات الصف الثاني الثانوي شعبة أدبي، إن امتحان مادة الجغرافيا كان غاية في السهولة ولم يوجد فيه أي صعوبات وهو أمر معتاد كل عام أن تكون الجغرافيا أسهل المواد.وأوضحت مريم إحدى طالبات الصف الثاني الثانوي شعبة ـدبي أن امتحان مادة الجغرافيا خير ختام لماراثون الامتحانات، لافتة إلى أن على الرغم من تسريب الامتحان إلا أن كان سهل ولم يلتفت العديد للتسريب في ظل سهولة الامتحان.أضافت نيفين إحدى طالبات الصف الثاني الثانوي شعبة علمي رياضة، أن الامتحان تم تسريبه تزامنا مع انطلاق الامتحان، إلا أن الامتحان كان بمستوى الطالب المتوسط يحتاج بعض التركيز في عدد من المسائل.