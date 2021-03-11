تجديد حبس متهم أجرى تحويلات مالية مشبوهة بـ 10 ملايين جنيه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم الخميس، حبس متهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.وتبين من التحقيقات أنه عقب تمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.وعثر بحوزته على (عملات "محلية، أجنبية"، هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم)، وبلغ حجم تعاملاته في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خلال العام الماضي وحتى تاريخه 10 ملايين جنيه مصري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.