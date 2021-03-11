محافظ أسيوط يتفقد مشاريع حياة كريمة ببعض القرى

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدة الصحية بقرية التناغة الشرقية بمركز ساحل سليم، وذلك ضمن جولته الميدانية للوقوف على المشروعات التي سيتم تطويرها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري؛ والذي يستهدف 1500 قرية في 51 مركزًا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي.رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.حيث تفقد المحافظ، وحدة طب الأسرة بقرية تناغة الشرقية، وأعمال تنفيذ مشروع صرف صحي قرية التناغة الشرقية والذي يبلغ تكلفته الاجمالية 12 مليون جنيه لخدمة 6 آلاف نسمة ويبلغ مدة تنفيذ المشروع 12 شهرًا.كما تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي قرية باخوم والذى يتكون من محطة رفع صرف صحي وشبكة انحدار وخط طرد بتكلفة اجمالية تبلغ 11 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة حياة كريمة والذي تنفذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.واستكمل المحافظ جولته بقرية تناغة الشرقية بتفقد أعمال تنفيذ نقطة اطفاء قرية تناغة ضمن مشروعات حياة كريمة وتابع أعمال تنفيذ الأعمال بالمبنى مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة جودة الأعمال وفقًا للاشتراطات البنائية.وفي نهاية جولته بقرية التناغة الشرقية تابع المحافظ أعمال تبطين بعض الترع ضمن المشروع القومى لتبطين الترع والتقى بعض الشباب وأهالي القرية واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير المشروعات بالقرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وطالب بضرورة التنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسئولي جهاز التعمير والشركات المنفذة ورئيس المركز لبحث مقترحات التطوير ودراستها ميدانيًا على أرض الواقع لبدء التنفيذ ضمن خطة تطوير قرى المركز المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".