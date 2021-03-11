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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد نجاتي ضيف أولى حلقات «الليلة نجم»

الخميس 11/مارس/2021 - 11:11 ص
محمد نجاتي
محمد نجاتي
دعاء عبد المقصود
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يحل اليوم الفنان محمد نجاتي ضيفا على برنامج "الليلة نجم" في أولى حلقاته، حيث يتحدث عن مسيرته الفنية وتصريحاته الأخيرة التي أثارت جدالا كبيرًا، ويكشف سر ضربه من الفنان الراحل فريد شوقي، ويزيح الستار عن سر رفضه دخول أولاده الوسط الفني.

البرنامج تقديم محمد غريب ومن إعداد محمد شعبان وإشراف عام نهى غريب وإخراج حسام السيد.

يذكر أن محمد نجاتي شارك مؤخرا في مسلسل "ضربة معلم" وتدور أحداث المسلسل -الذي ينتمي لنوعية 45 حلقة- في إطار شعبي اجتماعي، حيث يعيش الشاب الفقير "جابر"، ويجسده الفنان محمد رجب، الذي يعمل في البناء والمعمار ويتعرض للعديد من المواقف التي تجعله يدخل في صراع كبير يغير حياته ويحقق نجاحا كبيرا في المقاولات وتصبح شركته الأكبر في السوق.

وشارك في بطولة المسلسل رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، مي سليم، هاجر أحمد، أنعام سلوسة، سلوى عثمان، ومحمد عز، محسن منصور، ياسمين البشبيشي، ويوسف وائل نور، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

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