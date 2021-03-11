حبس المتهم باغتصاب فتاة من ذوى الاحتياجات بقنا

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم الخميس، استمرار حبس موظف اتهم بمحاولة اغتصاب فتاة من ذوي الهمم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بقيادة اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد اتهام فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لموظف بمحاولة اغتصابها وهتك عرضها، بعد أن حاول استدراجها لمنزله.



على الفور تمكنت أجهزة الأمن بوحدة مباحث نجع حمادي، من ضبط المتهم وأحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.